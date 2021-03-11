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Spor

Sivasspor, Karagümrük maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 16:54 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 16:54
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Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

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