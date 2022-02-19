Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:07 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:08

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.