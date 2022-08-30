Sivasspor, Karagümrük'e hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Ligde dün Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen sporcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.