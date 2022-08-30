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Spor

Sivasspor, Karagümrük'e hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

AA30 Ağustos 2022 Salı 16:05 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Ligde dün Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen sporcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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