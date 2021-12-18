Sivasspor, Kasımpaşa maçında geriden gelerek kazandı

18 Aralık 2021 Cumartesi 15:34 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:34

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa mücadelenin 43'üncü dakikasında Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 50'nci dakikada Fajr, frikikten attığı şık golle skora denge getirdi. Yatabare 76 ve 81'inci dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi: 1-3.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Doğucan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Jörgensen, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla gole izin vermedi.

43'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Travnik, yerden içeri sert çevirdi. Camara'ya çarpan top ağlara gitti: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Fajr geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Harun'un sağından ağlarla buluştu: 1-1.

76'ncı dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan pasla kullanılan korner sonrasında Gradel ortasını yaptı. Arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

81'inci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında, savunma arkasına sarkan Kayode, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Yatabare'yi gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç

KASIMPAŞA: Harun Tekin- Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı (Dk. 85 Sakıb Aytaç), Travnik, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Ben Ouannes), Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 65 Varga), Jörgensen (Dk. 69 Umut Bozok)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+3 Muhammed Emin Ergin), Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Hakan Arslan), Cofie (Dk. 90+3 Ozan Yiğiter), Fajr, Henrique (Dk. 75 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk. 90 James)

GOLLER: Dk. 43 Camara (Kendi kalesine) (Kasımpaşa) – Dk. 50 Fajr, Dk. 76 ve Dk. 81 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Eysseric, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Kasımpaşa) - Kerem Atakan Kesgin, Henrique (Demir Grup Sivasspor)