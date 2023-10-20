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Spor

Sivasspor, Kasımpaşa mesaisini sürdürüyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA20 Ekim 2023 Cuma 16:16 - Güncelleme:
Sivasspor, Kasımpaşa mesaisini sürdürüyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma ve taktik çalıştı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa, 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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