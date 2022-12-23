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Spor

Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

AA23 Aralık 2022 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

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