Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan, ilk lig maçında mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa'nın golü 39. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ise 14. dakikada Dia Saba ve 65. dakikada Max Gradel'den geldi.

4 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Sivasspor, puanını 14'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kasımpaşa, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Sivasspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

29. dakikada ev sahibi takım beraberlik fırsatını kullanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Fall, ceza sahasında boş pozisyondaki Ben Ouanes'in önüne pasını gönderdi. Ben Ouanes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Koita'dan aldığı pasla Sivasspor ceza sahasında topla buluşan Ben Ouanes, sağ ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...