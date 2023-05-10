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Spor

Sivasspor, Kasımpaşa mesaisine başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:09 - Güncelleme:
Sivasspor, Kasımpaşa mesaisine başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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