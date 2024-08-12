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Spor

Sivasspor, Kayserispor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Sivasspor, Kayserispor mesaisine başladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlayan idmanda dar alanda pas çalışması ve aerobik koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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