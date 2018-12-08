Sivasspor konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini aldı
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Sivasspor, mücadelenin 58. dakikasında Kadu'nun rakibine yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Arda Kardeşler, son adam olarak faulü yapan Kadu'yu kırmızı kart çıkardı. Demir Grup Sivasspor'da 60. dakikada Sergiy Rybalka penaltıyı gole çevirdi. Douglas 80. dakikada takımının ikinci golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor'un puanı 21'e çıkarken, Göztepe 18 puanda kaldı.
Sivasspor, Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 4 lig maçında 10 puan aldı.
Demir Grup Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Göztepe ise gelecek maçta Bursaspor ile İzmir'de karşılaşacak.
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