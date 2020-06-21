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Spor

Sivasspor, Konya'da 1 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'de hem alt sıraları hem de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi.

21 Haziran 2020 Pazar 23:25 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:25
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Süper Lig'de 28. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Konyaspor ile şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Sivasspor karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 bitti.

Sivasspor'un 30. dakikada Arouna Kone ile öne geçti. Konyaspor 37. dakikada Nejc Skubic ve 44. dakikada Deni Milosevic ile 2-1 öne geçti ve oyunun son bölümüne önde girdi. Ancak Sivasspor, 90. dakikada Petar Skuletic'in golüyle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Konyaspor 27 puana ulaştı. Sivasspor da puanını 53 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

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