Sivasspor, Konya'da 1 puanı son dakikada aldı

21 Haziran 2020 Pazar 23:25 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:25

Süper Lig'de 28. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Konyaspor ile şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Sivasspor karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 bitti.

Sivasspor'un 30. dakikada Arouna Kone ile öne geçti. Konyaspor 37. dakikada Nejc Skubic ve 44. dakikada Deni Milosevic ile 2-1 öne geçti ve oyunun son bölümüne önde girdi. Ancak Sivasspor, 90. dakikada Petar Skuletic'in golüyle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Konyaspor 27 puana ulaştı. Sivasspor da puanını 53 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak.