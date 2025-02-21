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Spor

Sivasspor, Konyaspor maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA21 Şubat 2025 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Konyaspor yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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