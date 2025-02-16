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Spor

Sivasspor, Konyaspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 14:22 - Güncelleme:
Sivasspor, Konyaspor mesaisine başladı
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Ligde dün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Konyaspor maçının ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Gaziantep FK maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar 18 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Konyaspor 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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