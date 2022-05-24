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Spor

Sivasspor kupa finali için İstanbul'da

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi İstanbul'a geldi.

AA24 Mayıs 2022 Salı 22:18 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan hareket etti.

Sivasspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Moussa Konate."

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

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