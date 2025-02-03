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Spor

Sivasspor kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Sivasspor kupa maçına hazır
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Sivsspor, idmanın ardınrdan kampa girdi.

Kocaelispor ile Net Global Sivasspor yarın saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

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