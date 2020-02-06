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Spor

Sivasspor kupada Antalyaspor'a konuk oluyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Tamer Tuna'nın gelmesiyle çıkışa geçen Antalyaspor, taraftarı önünde avantajlı skoru almanın peşinde olacak. Sezonun flaş takımı Sivasspor ise evinde moralli dönmek istiyor.

06.02.2020  19:47 - Güncelleme: 06.02.2020  19:47

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinde en dikkat çekenlerden birisi ise Sivasspor ile Antalyaspor arasında gerçekleşecek. Ligde bambaşka konumlarda bulunan ve son haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takımın karşılaşması müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Rizespor ile berabere kalan, Gaziantep’ten fark yiyen Yiğidolar, deplasmanda iyi bir skor elde ederek avantaj elde etmenin peşinde.

Moral bulmayı hedefliyorlar Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi ise Kırmızı- Beyazlılar karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

Saat 20.30’da gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak. Zorlu mücadelede ilk düdüğü Yaşar Kemal Uğurlu çalarken yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez, Erdinç Sezertam ile Ramazan Keleş yapacak.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Salih, Charles, Ersan Adem, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo

Sivasspor: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare

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