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Spor

Sivasspor ligde bu sezon 12. mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 yenilen Sivasspor, ligde bu sezonki 12. yenilgisini aldı.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Sivasspor ligde bu sezon 12. mağlubiyetini aldı
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İstanbulspor maçıyla birlikte Süper Lig'de bu sezon 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 12. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, İstanbulspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 24. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor'a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Süper Lig'in 11 ve 13. haftalar arası sırasıyla Trabzonspor'a 1-0, Antalyaspor'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye de 1-0'lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım 18. haftada Kayserispor'a 4-1'lik skorla boyun eğerken, 21. haftada Adana Demirspor'a 2-1, 24. haftada ise Fatih Karagümrük'e 4-3 yenildi.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 24 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

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