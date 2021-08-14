Sivasspor lige döndü

DHA 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:32

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u uzatmalara giden maçta saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen Sivasspor, rotayı lige çevirdi. Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlılar son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenman ile mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Konyaspor 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.