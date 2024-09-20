Sivasspor ligin 6. haftasında Konyaspor'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Sivasspor, bugün Konya'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor. Keita Balde ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.