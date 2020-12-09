Sivasspor, Maccabi maçına 10 eksikle çıkacak

IHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:41

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında yarın akşam deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Sivasspor’a gruptan çıkabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv’e konuk olacak. Bloomfield Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak müsabakayı Letonya Futbol Federasyonu’ndan Andris Treimanis yönetecek. Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay’ın takımı, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı.

MAÇ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZU EDİYOR

Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arzu ediyor. Kırmızı-beyazlılar yarın rakibini yendiği durumda gruptan çıkacak ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.

10 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 10 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Jorge Felix’in yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan sekiz futbolcu Maccabi Tel-Aviv karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA’DAKİ 14. MAÇ

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Maccabi Tel-Aviv mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 28 gole engel olamadı.

YİĞİDOLAR’IN GOLCÜSÜ KAYODE

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 4 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode’yi 2 golle Arouna Kone, 1’er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.