Sivasspor maçında oynayamayacak olan Radamel Falcao, Real Madrid'e karşı sahada
Gençlerbirliği deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, yarın oynanacak olan Sivasspor maçında da olmayacak. Falcao’nun Real Madrid maçına yetişmesi bekleniyor.
GALATASARAY’A transferi olay olan Radamel Falcao, şu ana kadar Sarı-Kırmızılı forma altında istenilen performansı sergileyemedi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain maçında sakatlanan Kolombiyalı forvet, milli arada da iyileşemedi. Henüz takımla birlikte idmanlara çıkmayan süper star, yarın oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda da yer almayacak. Sağlık heyeti Falcao’nun bugün idmana çıkacağını açıkladı.
DERBİDE TAM OLARAK HAZIR
TEKNİK direktör Fatih Terim ise bir günlük antrenmanla oyuncusunu sahaya sürmek istemiyor... Devler Ligi’ndeki Real Madrid ve Süper Lig’in 9. Haftasındaki Beşiktaş derbisini düşünen imparator, Falcao’nun yerine yarın sahaya Andone’u sürecek. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Real Madrid maçının ilk 11'inde sahaya çıkması planlanan deneyimli golcünün, Beşiktaş derbisinde ise tam olarak hazır olması bekleniyor.
(Güneş)
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