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Spor

Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışta
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor - Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Bayan Tribün (4. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün (5. Kategori): 39 TL

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