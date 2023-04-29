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Spor

Sivasspor mağlubiyet sayısını 14'e yükseltti

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla kırmızı-beyazlı ekip ligdeki 14. mağlubiyetini aldı.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Sivasspor mağlubiyet sayısını 14'e yükseltti
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Fenerbahçe maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 31. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, 14. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Fenerbahçe maçıyla bu sezon ligdeki 31. maçını oynadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 14. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor'a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Süper Lig'in 11. ve 13. haftalar arası sırasıyla Trabzonspor'a 1-0, Antalyaspor'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye de 1-0'lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım 18. haftada Kayserispor'a 4-1'lik skorla boyun eğerken, 21. haftada Adana Demirspor'a 2-1, 24. haftada ise Fatih Karagümrük'e 4-3'lük skorla yenildi. Ligin 25. haftasında İstanbulspor'a 3-0 yenilen Sivas ekibi, 29. haftada da Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

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