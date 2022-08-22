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Spor

Sivasspor-Malmö maçı için biletler satışta! İşte bilet fiyatları

Demir Grup Sivasspor'un İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının biletleri satışa sunuldu.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Perşembe günü 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılacak.

Kağıt biletler Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden alınabilecek. İnternet üzerinden temin edilecek biletlerin çıktısı alınacak. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açık olacak.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında perşembe günü saat 20.00'de oynanacak maçın biletleri şu şekilde:

"VIP üst (1. kategori) 100 lira, maraton alt (2. kategori) 50 lira, maraton üst (2. kategori) 50 lira, güney alt (3. kategori) 30 lira, güney üst (3. kategori) 30 lira, bayan tribün 30 lira ve misafir tribün 39 lira."

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