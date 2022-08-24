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Spor

Sivasspor Malmö maçına tam kadro çıkacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor'da, bu mücadele öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

IHA24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini 3 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

AVRUPA'DAKİ 22. MÜSABAKA

Sivasspor, sahasında oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesinde 22. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 21 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 41 gole engel olamadı.

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