İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2022 Cuma / 22 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1085
  • EURO
    18,1957
  • ALTIN
    1018.02
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor - Malmö maçının biletleri satışa çıkıyor
Spor

Sivasspor - Malmö maçının biletleri satışa çıkıyor

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında evinde Malmö ile karşılaşacağı maçın biletleri pazartesi günü satışa çıkacak.

IHA19 Ağustos 2022 Cuma 18:46 - Güncelleme:
ABONE OL

DG Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kağıt ve e-biletleri 22 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30'da satışa çıkacak.

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadelenin biletleri 22 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30'da satışa sunulacak.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılacaktır. Kağıt biletler Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden alınabilecektir. İnternet üzerinden alınacak biletlerin PDF çıktısı alınması gerekmektedir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BİLET FİYATLARI İSE ŞÖYLE:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Bayan Tribün: 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.