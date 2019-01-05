Sivasspor Medjani'nin sözleşmesini feshetti
Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor, Carl Medjani'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Demir Grup Sivasspor'da ayrılık... Kırmızı-beyazlılar, Cezayirli futbolcu Medjani'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Carl Medjani arasındaki 25.08.2017 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Carl Medjani'ye bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz.
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