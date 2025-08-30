İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Pendikspor deplasmanına hazır
Spor

Sivasspor, Pendikspor deplasmanına hazır

Sivasspor, 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:19 - Güncelleme:
Sivasspor, Pendikspor deplasmanına hazır
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas
çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.