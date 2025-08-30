Sivasspor, Pendikspor deplasmanına hazır

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas
çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.