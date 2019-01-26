Sivasspor, Portekizli golcü Hugo Vieira'yı renklerine bağladı

Kırmızı Beyazlı ekip, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Sivasspor, anlaşmayı 90'lı yılların meşhur TV oyunu Hugo'nun videosuyla duyurdu.

Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan futbolcu 25 Temmuz 1988'de Barcelos'da dünyaya geldi.

Estoril'da futbola başlayan Vieira sırasıyla; Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi.

Kariyerinde 268 maça çıkan Vieira 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.