Sivasspor, Porto'dan transfer yapıyor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Porto'nun ofansif orta sahası Fernando Andrade'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Porto'da 10 numara pozisyonunda görev alan Fernando Andrade'yi transfer ediyor.
Portekiz'in O Jogo gazetesinin haberine göre Sivasspor ile Porto, Andrade transferi için el sıkıştı. Sivasspor, 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak.
Sambacı Türkiye'ye getirilirken, sağlık kontrolünden de geçirildi. Tarafların bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Porto'nun geçen sezon devre arasında 1.5 milyon euroya Santa Clara'dan transfer ettiği Fernando Andrade, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 25 maça çıkarken 4 gol ve 5 asist üretti.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.