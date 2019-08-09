Sivasspor, Porto'dan transfer yapıyor

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Porto'da 10 numara pozisyonunda görev alan Fernando Andrade'yi transfer ediyor.

Portekiz'in O Jogo gazetesinin haberine göre Sivasspor ile Porto, Andrade transferi için el sıkıştı. Sivasspor, 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak.

Sambacı Türkiye'ye getirilirken, sağlık kontrolünden de geçirildi. Tarafların bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Porto'nun geçen sezon devre arasında 1.5 milyon euroya Santa Clara'dan transfer ettiği Fernando Andrade, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 25 maça çıkarken 4 gol ve 5 asist üretti.

(Sporx)