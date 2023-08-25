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Spor

Sivasspor rakibi Antalyaspor'a hazır

Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Sivasspor rakibi Antalyaspor'a hazır
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 21.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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