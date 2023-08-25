Sivasspor rakibi Antalyaspor'a hazır

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 21.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.