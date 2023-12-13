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Spor

Sivasspor, rakibi Başakşehir'e hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

IHA13 Aralık 2023 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Sivasspor, rakibi Başakşehir'e hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün akşam yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışması ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan antrenman sonrası sporcu Achilleas Poungouras'ın doğum günü kutlandı.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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