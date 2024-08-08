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Spor

Sivasspor, rakibi Trabzonspor'a hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam ediyor.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Sivasspor, rakibi Trabzonspor'a hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan çalışması, koordinasyon ve çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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