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Spor

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile devam edecek

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile üst üste 4. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmesi 1 yıl uzatıldığı öğrenilen tecrübeli teknik adam için yarın saat 09.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 54 puan toplayarak 10. sırada tamamlamıştı.

Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

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