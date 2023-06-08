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Spor

Sivasspor Rıza Çalımbay'ı yeniden takımın başına getirmek için harekete geçti

Sivasspor yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski teknik direktör Çalımbay'ı yeniden takımın başında görmek istediklerini belirtti. Yapılan açıklamadan sonra başarılı teknik adamın kararı merak ediliyor.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Sivasspor Rıza Çalımbay'ı yeniden takımın başına getirmek için harekete geçti
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DG Sivasspor Kulübü, önümüzdeki günlerde yapılacak olan olağan genel kurulun ardından oluşacak yeni yönetimin, kulüple yollarını ayırdığını açıklayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı yeniden takımın başında görmek isteyeceğini duyurdu.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamasında kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini duyurmuştu. Sivasspor Kulübü de Çalımbay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için çok değerli bir isimdir. Çalımbay, görev süresi boyunca takımımıza büyük katkılar sağlamış, kulübümüzü Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa arenasında başarıdan başarıya taşımış ve taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştır. Çalımbay, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak bu başarılarını taçlandırmıştır.

Sayın Çalımbay'ın düzenlediği basın toplantısında, 'Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum' sözleri Sivasspor'a olan sevgisini, memleketine olan bağlığını göstermektedir. Olağan genel kurulumuzun ardından oluşacak yeni yönetim kurulunun yeniden Çalımbay'ı takımın başında görmek isteyeceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Çalımbay, memleketine olan bağlılığı ile bugün almış olduğu kararı yeniden gözden geçirecektir.

Rıza Çalımbay'ın kararı ne olursa olsun saygıyla karşılıyoruz. Sivasspor camiası olarak kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor ve gelecekteki yaşamında mutluluklar ve başarı diliyoruz. Sivasspor Yönetim Kurulu."

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