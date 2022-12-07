Sivasspor, Saarbrücken ile hazırlık maçı yapacak

Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 12'nci gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ile orta şut çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında ikinci hazırlık maçında yarın saat 15.00'te Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken ile karşılaşacak.