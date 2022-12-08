Sivasspor, Saarbrücken'i iki golle devirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya 3. Lig temsilcisi FC Saarbrücken'i 2-1 yendi.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Demir Grup Sivasspor, Fanatic sahasında Saarbrücken ile karşı karşıya geldi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay sahaya; Emre Satılmış, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Charis Charisis, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski 11'iyle çıktı.
Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Emre Gökay, Mustapha Yatabare, Isaac Cofie, Alaaddin Okumuş, Ahmed Musa, Samba Camara, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, Caner Osmanpaşa ve Armin Derlek ise yedek kulübesindeydi.
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Karol Angielski ve 62. dakikada Dia Saba kaydetti.
Konuk takımın golünü ise 71. dakikada Richard Neudecker attı.
Sivasspor kamptaki ilk hazırlık maçında Partizani'yi 2-0 mağlup etmişti.
Kırmızı-beyazlılar, kamptaki son hazırlık müsabakasını ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da Ankaragücü ile oynayacak.