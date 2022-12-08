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Spor

Sivasspor, Saarbrücken'i iki golle devirdi

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Almanya 3. Lig ekibi FC Saarbrücken ile karşılaştı. Mücadeleden Sivasspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Sivasspor, Saarbrücken'i iki golle devirdi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya 3. Lig temsilcisi FC Saarbrücken'i 2-1 yendi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Demir Grup Sivasspor, Fanatic sahasında Saarbrücken ile karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay sahaya; Emre Satılmış, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Charis Charisis, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski 11'iyle çıktı.

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Emre Gökay, Mustapha Yatabare, Isaac Cofie, Alaaddin Okumuş, Ahmed Musa, Samba Camara, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, Caner Osmanpaşa ve Armin Derlek ise yedek kulübesindeydi.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Karol Angielski ve 62. dakikada Dia Saba kaydetti.

Konuk takımın golünü ise 71. dakikada Richard Neudecker attı.

Sivasspor kamptaki ilk hazırlık maçında Partizani'yi 2-0 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, kamptaki son hazırlık müsabakasını ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da Ankaragücü ile oynayacak.

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