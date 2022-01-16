Sivasspor sahasında 154 gündür yenilmiyor

Sivasspor, sahasında oynadığı son 10 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafiğe imza attı. İç sahadaki 11 maçlık lig periyodunda 3 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 16 puan toplayan Yiğidolar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Ligde 30 puanla 10. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Hatayspor (4-0) ve Galatasaray'ı yenmiş (1-0), Adana Demirspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) ile de berabere kalmıştı.
Sivasspor, evinde son olarak bu sezonun ilk haftasında, 16 Ağustos 2021'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Kırmızı-beyazlılar, bu maçtan sonra ligde sahasında oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Sivas temsilcisi, ligin kalan bölümünde evinde 8 karşılaşmaya çıkacak.
Süper Lig'de sahasında bu sezon 16 Ağustos 2021'de oynanan Konyaspor maçında mağlubiyet alan Yiğidolar, bu süre zarfının ardından seyircisi önünde toplamda 154 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.