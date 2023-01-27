Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 18 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Adana Demirspor maçı öncesi savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Murat Paluli, orta saha oyuncuları Clinton N'jie ve Hakan Arslan ile golcü oyuncu Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor 18 puan ile 16. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 34 puan ile 6. sırada bulunuyor.