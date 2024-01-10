İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9736
  • EURO
    32,8451
  • ALTIN
    1958.09
  • BIST100
    7788.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak
Spor

Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak
ABONE OL

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 24 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.