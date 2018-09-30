Sivasspor sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Bursaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Brezilyalı yıldızı Robinho ayağından bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Sivasspor, Brezilyalı yıldızı Robinho'nun attığı şık çalımlar sonrası golü buldu ve skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Sivasspor'da Robinho yeniden sahneye çıktı. Ceza sahasının içerisinde kat eden Robinho, sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla skoru 2-0'a getirdi, bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Sivasspor, 8 puanla ligde 13. sıraya yerleşti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 1 basamak üstüne çıkmış oldu.

Bursaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretine son veremedi ve bu mağlubiyetle hasreti 6'ya çıkardı. Öte yandan Yeşil-beyazlılar 5 puanla 15. sıraya kendine yer buldu.

Bursaspor, Süper Lig'in 8. haftasnda evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.