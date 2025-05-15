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Spor

Sivasspor, Samsunspor mesaisinde

Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
Sivasspor, Samsunspor mesaisinde
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunu ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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