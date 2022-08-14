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Spor

Sivasspor sezona kötü başladı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci haftasında da umduğunu bulamadı.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 11:11 - Güncelleme:
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Ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdıran Sivasspor, ikinci haftadaki Adana deplasmanından ise puansız döndü.

Adana Demirspor'a Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Akintola'nın golleriyle 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Sezonun ilk 2 haftasında bir gol atabilen Sivasspor, kalesinde 4 gol gördü.

GEÇEN SEZONA DA KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

Demir Grup Sivasspor, geçen sezona da kötü başlangıç yapmıştı.

Ligde 2021-2022 sezonun ilk 2 maçından mağlup ayrılan Sivasspor, sonraki 3 maçı beraberlikle tamamladı.

Söz konusu sezonun ilk 5 maçında 3 puan alabilen Sivasspor, ilk galibiyetini 6. haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde etmişti.

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