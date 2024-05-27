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Spor

Sivasspor, sezonu 7.sırada tamamladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 54 puanla 7. sırada tamamlamayı başardı.

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Sivasspor, sezonu 7.sırada tamamladı
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu dün oynanan maçlarla sona erdi. Sivasspor da sezonu 54 puanla 7. sırada tamamladı. Ligde 14 galibiyet, 12 beraberlik elde eden Sivas ekibi, 12 kez ise sahadan mağlup ayrıldı. 47 kez gol sevinci yaşayan Yiğidolar, kalesinde 54 gol gördü.

Sahasında 29 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise 25 puan almayı başardı.

38 haftalık serüvende puan durumunda en fazla 3. sıraya kadar yükselen Sivasspor'un, en düşük seviyesi ise 15. sıra oldu.

Yiğidolar, 2006-2007, 2011-2012 ve 2017-2018 sezonlarında da ligi 7. sırada tamamlamıştı.

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