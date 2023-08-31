İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6643
  • EURO
    29,0288
  • ALTIN
    1666.88
  • BIST100
    7949.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Süper Lig'de 600. randevusuna çıkacak
Spor

Sivasspor, Süper Lig'de 600. randevusuna çıkacak

Trendyol Süper Lig'de ilk olarak 2005-2006 sezonunda mücadele eden Sivasspor, Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile birlikte ligdeki 600. maçına çıkacak.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
Sivasspor, Süper Lig'de 600. randevusuna çıkacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de ilk olarak 2005-2006 sezonunda mücadele eden EY Sivasspor, Beşiktaş maçı ile birlikte ligdeki 600. maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 18. sezonunu yaşayan Sivasspor ligde 600. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş mücadelesiyle 6. kez dalya diyecek.

İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Yiğidolar geride kalan 599 maçta, 222 galibiyet, 166 beraberlik ve 211 de mağlubiyet aldı. 822 kez gol sevinci yaşayan Sivasspor kalesinde ise 821 gol gördü. Toplam 832 puan toplayan Yiğidolar maç başına 1,38 puan ortalaması yakaladı.

Sivasspor, 1959 yılında başlayan ligde en çok puan toplayan 21. takım konumunda bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.