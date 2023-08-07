İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9589
  • EURO
    29,8183
  • ALTIN
    1686.35
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasına hazırlanıyor
Spor

Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezonun ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 01:12 - Güncelleme:
Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasına hazırlanıyor
ABONE OL

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, mobilizasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Sınırlı alan oyunu ile devam eden antrenman, üç grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.