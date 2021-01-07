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Spor

Sivasspor taktik çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 15:17 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:17
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alan pas çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, 9 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

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