Sivasspor taktik çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alan pas çalışması gerçekleştirdi.
Sivasspor, son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, 9 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.