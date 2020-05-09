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Spor

Sivasspor tesislerde çalışmaya başladı

Demir Grup Sivasspor, liglerin yeniden başlayacağı tarihin açıklanmasıyla birlikte bugünden itibaren gruplar halinde çalışmalarına başladı.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:51 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:51
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak evde sürdüren kırmızı beyazlılar, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarına başladı. En son saha çalışmasını ligde maçların ertelendiğinin açıklandığı 19 Mart'ta yapan Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 51 gün sonra yeniden gruplar halinde çalışmalarına başladı. 2 grup halinde yapılacak antrenmanlarda ilk grupta yer alan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. 2'nci grupta yer alan sporcular ise akşam saatlerinde çalışmasını yapacak. Antrenmanlar; gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

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