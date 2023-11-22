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Spor

Sivasspor, Trabzonspor maçı öncesi dayanıklılık çalışması yaptı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor maç öncesi futbolcular sınırlı alan oyunu ile dayanıklılık çalışması yaptı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Sivasspor, Trabzonspor maçı öncesi dayanıklılık çalışması yaptı
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra savunma çalışmaları gerçekleştirdi. Futbolcular son bölümde ise sınırlı alan oyunu ile dayanıklılık çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı-beyazlı takım ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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