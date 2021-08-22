İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2021 Pazar / 14 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Trabzonspor maçı taktiğini çalıştı
Spor

Sivasspor, Trabzonspor maçı taktiğini çalıştı

Süper Lig'de sezonunun 2'nci hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 13:09 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:09
ABONE OL

Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, öğleden sonra Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.